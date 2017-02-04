遊覽車自撞涵洞 業者：貽笑國際
陸客團遊覽車在高雄發生車禍，造成22人輕重傷，遊覽車業者今天說，「遊覽車司機開車開到自撞涵洞，這會貽笑國際」。
今喜通運公司董事長、高雄市遊覽車公會名譽理事長江其興表示，上午事故遊覽車高度3.6公尺，台鐵涵洞限高2.8公尺，司機卻誤判硬闖，可見司機對車子的資訊及路況掌握有問題。
他說，政府管理遊覽車司機不應僅發照了事，也應加強教育提升司機駕駛素養，並提供遊覽車高度、寬度及危險路段的路況充分資訊，避免憾事重演。
「遊覽車司機開車開到自撞涵洞，這會貽笑國際」，江其興說，還好當時車速不快，否則恐有前座乘客被削頭，後果不堪設想。
他說，去年陸客團火燒車事件，陸客普遍存有「台灣遊覽車不安全」的印象，如今又出事了，且是離譜「自撞涵洞」，恐再創陸客對台灣遊覽車的信心。
不過，高市觀光局認為，這起車禍是司機因誤判限高引起，屬人為疏失個案，不能和陸客團火燒車事件相提並論，應不致影響觀光。1060204
(中央社)
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