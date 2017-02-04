台南復辦迎春禮 重現百年祭典

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從清朝、日據到民國，曾數度中斷的台南迎春禮，今天在東門城復辦，且在葉石濤文學廣場祭芒神、鞭春牛，重現122年來的完整祭典。

這場完全依循古禮復辦的迎春禮、祭芒神及鞭春牛，由市長賴清德主持，祈求新的一年風調雨順，國泰民安。

賴清德說，迎春禮是清朝時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，其他縣市皆無，也是重視農業、勸農、祈求風調雨順的儀式。

賴清德表示，去年0206地震對台南市造成重大影響，在地震第二年的過年期間舉辦迎春禮，可帶來喜氣與祝福，祈求台南市平平安安。

台南迎春禮、祭芒神、鞭春牛的祭典，可追溯到122年前的清朝，但到日據時期就中斷，民國65年一度舉辦「祭先農」活動，之後只在東門城「拜春牛」，88年時祭典全數取消，僅土城聖母廟持續35年的鞭春牛儀式。1060204

(中央社)