驚！社群網累積1.2萬則「刺殺川普」推文
美國總統川普(Donald Trump)喜歡藉社群網站推特（Twitter）發表政見，因此被人稱作「推特狂人」，擁有高人氣。但是水可載舟，亦可覆舟，推特上面也流傳著呼籲刺殺川普的推文，累積數量驚人。
據英國《每日郵報》訊，軟體公司Dataminr Inc.近期公開大數據分析資料，指川普自1月20日就任以來，網上有關「刺殺川普」的留言推文數量暴增，現在已有1.2萬則之多，而且已有人被指控。
但據美國秘勤局內部人員表示，該單位只會追蹤犯罪動機明確的人士。只有在發現某人重複發出威脅，並有潛在襲擊可能性與相關線索，隨後才會發起正式調查。
(中時電子報)
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