針灸 列入世界衛生組織緊急救援醫療之應用

林昭庚講座教授獲邀參加世界衛生組織執行委員會議。(圖/中國醫藥大學提供)

針灸醫學縱橫古今蔚為風尚;中國醫藥大學林昭庚講座教授運用現代西醫科學方法研究實証針灸止痛療效,倍受國際推崇和肯定;世界衛生組織(WHO)甫於瑞士日內瓦總部召開140屆執行委員會議,邀請林昭庚講座教授以世界針灸學會聯合會(WFAS)專家學者代表身分參加,並發表「針灸列入緊急救援醫療之應用」演講,此為我國退出聯合國後,第一位也是唯一獲邀WHO會議發表主題演講貴賓,誠為台灣之光。

中醫針灸傳統醫學對促進人類健康扮演更積極的角色與貢獻,受到聯合國世界衛生組織(World Health Organization)的重視和肯定,這是一件不得了的大事;林昭庚講座教授將《中醫針灸》實證醫學推向世界學術舞台發光發亮,提升台灣在國際間有更高的能見度,讓中醫學界同感振奮,中國醫藥大學師生都與有榮焉,李文華校長驕傲的說,台灣醫學界在學術舞台上追求卓越須要有像這樣的軟實力。

林昭庚講座教授現獲聘為聯合國教科文組織 (UNESCO)之專家學者及諮詢顧問,曾於2014年受邀參加在法國巴黎舉辦的UNESCO「保護非物質文化遺產第九次會議」,是我國退出聯合國後,首位獲邀參加聯合國教科文組織的台灣專家學者,他並以針灸止痛專家身分發表「証實醫學在促進人類健康所扮演的角色」主題演講,做為大會傳統醫學討論主題之一。

林昭庚講座教授是世界針灸學會聯合會World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies (WFAS)專家學者代表,受邀參加世界衛生組織(WHO)召開的第140屆執行委員會議,在討論事項的七之一,提案建議將針灸納入緊急醫療服務項目,他發表「針灸列入緊急醫療的可行性及重要性(The Use of Acupuncture in Emergency Medical Services)」演講內容如下:

「針灸是世界上最常用的一種醫療方式。它是使用細小金屬針刺入身體的特定位置(穴位)的刺激方式,與其隨後透過手法、電流或其它形式的刺激來調節生理功能。世界衛生組織已發佈針灸可治療或緩解64種不同症狀的指南說明。此外,針灸已證實對緩解疼痛和焦慮特別有效。

疼痛、緊張、憂鬱、焦慮和失眠是面對危機和極端困難環境的人們常見的醫學病症。在急診醫療服務中,我們建議使用針灸緩解如疼痛、緊張、憂鬱、焦慮和失眠等症狀。在發生危機或某種災難時,WFAS可以派遣合格的針灸師和醫生,為急救醫療隊提供支援,更重要的是,針灸是一種安全的治療方式,極少報導有副作用。

在此提案被批准後,WFAS將會草擬一份詳細的計畫建議,供未來討論。」

中國醫藥大學林昭庚講座教授代表的世界針灸學會聯合會(WFAS)成立於1987年,主旨在推廣針灸。它的任務是依循世界衛生組織(WHO)的指導原則下,組織世界各地的學術研討會和會議,促進針灸在國際社會獲得法律地位,開發教育資源和出版學術刊物。

世界衛生組織(WHO)第140屆執行委員會議於106年1月13日起至2月1日在瑞士日內瓦總部召開,共有來自194個成員國的衛生部長、副部長及代表約600 餘人參加,會議的議程、邀請貴賓與相關提案發言都公佈在(WHO)網站上。

世界衛生組織(WHO)曾將中國傳統醫學稱稱為「另類醫學」,唯根據臨床研究的結果統計,顯示出傳統醫學療法對疾病確實具有療效,因此世界衛生組織(WHO)便將其改稱為「互助醫學」,認為傳統醫學與西方醫學相互輔助,對疾病之治療可以達到最佳效果。

開啟中醫現代化研究的林昭庚講座教授是臺灣第一位中醫針灸博士、也是臺灣第一位教育部審定的中醫教授,他是醫學史上首位進行屍體解剖針刺安全深度研究,及首位以電腦斷層掃描照相探討人體胸背部各穴位安全深度的研究學者,在國際上被譽為「針刺安全深度之父」。

不僅如此,中華針灸醫學會名譽理事長林昭庚講座教授還投入「針灸止痛」臨床療效評估研究,他說,從實證醫學的角度,針灸確實可減緩疼痛,達到鎮靜安神的作用;該研究結果發表在 PAIN等雜誌,受到世界衛生組織重視,因而獲邀參加2009年世界衛生組織 (WHO)於米蘭舉辦之「傳統醫學實證醫學準則」會議;2012年世界衛生組織於香港舉辦之「西太平洋區傳統醫學策略(2011-2020) 論壇」;2015年世界衛生組織 (WHO) 於關島召開第66屆會議。

曾任中醫師公會全國聯合會理事長的林昭庚講座教授所編纂的「中西醫病名對照大辭典」,全書共五冊,四百萬餘字,是全球唯一之中西醫病名對照的教育工具書,為世界各國圖書館所典藏,亦為聯合國教科文組織 ( UNESCO ) 之重要參考資料,乃獲聘為聯合國教科文組織之專家學者及諮詢顧問,並於2013年至2015年均受邀參加聯合國教科文組織舉行之保護非物質文化遺產會議,2014年受邀參加於法國巴黎舉辦的聯合國教科文組織 (UNESCO)「保護非物質文化遺產第九次會議」並發表演講。

具有中西醫學豐富臨床經驗的林昭庚講座教授,還指引修正世界衛生組織2008年編撰「WHO標準針灸穴位」其原文的五處針灸腧穴部位(肩中俞、京門、水泉、中瀆、中封)及圖譜,獲學術界極大迴響,對世界傳統醫學針灸穴位標準化功不可沒,成為聯合國教科文組織(UNESCO)保護非物質文化遺產之重要參考資料,在國際學術舞台發揚中醫針灸增添一段佳話。

(中時電子報)