香柚公仔迎賓 香山社區打造新亮點

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彰化市香山社區與朝陽科大景觀系師生合作，將社區裡的閒置空地打造成新亮點，路旁入口處的迎賓香柚公仔最吸睛。(謝瓊雲攝)

重新整地鋪上地磚的空地未來將成為社區居民交流情感的最佳場所。(謝瓊雲攝)

老舊倉庫的牆面煥然一新，旁邊還有泡茶喝咖啡交流情感的露天雅座。（謝瓊雲攝）

棚架式涼亭種滿植栽，預計年底棚架上就會開滿紫花。（謝瓊雲攝）

香柚公仔迎賓！彰化市香山社區與朝陽科大景觀及都市設計系合作，將社區空地重新整地綠美化，除了鋪上地磚、打造露天咖啡雅座，彩繪老舊倉庫四面外牆，還有兩顆綠油油的柚子公仔在路旁迎賓，成為社區入口意象新亮點。

社區發展協會理事長許春郎表示，去年10月申請到彰化縣城觀處50萬元經費補助，由朝陽景觀系教授協助規劃設計，與社區開了幾次美化工作坊討論美化方向，11月開始施作，農曆年前完工。

許春郎說，整地完成後，由社區志工、朝陽師生合力打造紅磚步道、造型公仔，彩繪前還先打光雕呈現在牆面上，草圖打底後，再由師生合力彩繪，整個煥然一新，有如一座小而美公園，已種下的蒜香藤預計年底就將爬滿棚架，綻放淡紫色花朵。

社區理事、地主林烈祥說，老家磚造三合院前空地閒置多年，僅倉庫會用來堆放物品，旁邊300年歷史的老芒果王、百年老水井和龍眼樹，充滿兒時的記憶，無償提供社區使用，盼成社區新亮點和大家交流情感的空間。

許春郎也是彰化市果樹產銷班班長，他說香山社區的荔枝、西施柚和文旦柚都相當出名，知名的八卦山咖啡產地也在香山里內，未來將辦假日農民市集販售在地農特產，增加觀光收益。

(中時)