智慧型站牌奏效！中市1999春節減少2000通電話

台中市1999春節話務進線量較去年減少約2000通，市府分析推動交通改善及環境清潔奏效。（盧金足攝）

1999春節不打烊！台中市府1999話務中心，春節期間平均每日動用37人次，提供24小時不斷線的電話服務，春節期間市民撥打1999總進線量和去年相比，減少約2000通，去年春節總進線量計1萬1551通，與今年春節總進線量9479通，減少2000多通，原因在於公車班次諮詢量的下降，市府持續建置智慧型站牌及智慧型手機APP的普及，民眾可自行查詢公車資訊，另環境清潔也減少很多民怨。

交通局長王義川表示，相較於去年春節期間，今年公車的班次數與路線都有增加，並加強向民眾宣傳春節期間公車營運調整情況，避免民眾誤以為班次時間如舊而痴痴等待，進而撥打1999詢問班次狀況，也是進線量減少的原因之一。

另外，針對民眾最關心的環境議題，因市長林佳龍於春節前夕特別要求各單位協助維護環境，並且進行重點取締；連假期間也指示相關單位應儘速處理民眾通報的環境髒亂問題，並整理出相關熱點、研究徹底解決辦法，獲得民眾肯定。

研考會指出，今年春節6天假期中，每日平均進線量為1580通，合計共1萬1551通，其中仍以公車諮詢2400通(占25%)為最大宗，環保議題的垃圾清運諮詢及陳情652通、環境髒亂及公害等問題計176通。

市府強調，未來將持續提供立即性通報管道及處置，提升市府執行率及滿足市民的需求，讓市政不中斷，提供更便民措施。

(中時)