南台暖冬美景 旅宿業瞄準二二八連假
南台灣的山海美景在暖暖冬陽照耀下充滿南國風情，春節連假期間吸引大批遊客南下造訪，各飯店住房率也大幅提升，高屏旅宿業者紛紛瞄準要來的二二八連假，再度向遊客招手。
去年底新開幕的高雄富野渡假酒店緊鄰凱旋夜市及高雄輕軌站，交通便利，加上位於夜市內的凱旋高空侏儸紀樂園春節期間開張，並祭出初一、初二免費入園，帶來人潮，令店內春節期間一房難求，頂樓餐廳也是生意興隆。
業者說，雖然陸客變少了，春節期間由於高雄天氣很好，加上高雄燈會煙火的吸引，仍吸引大批國旅客南下，令店內住房率大增，整理客房人手不夠，以雙倍時薪請臨時工也請不到人手，主管只好下場幫忙整理客房，要來的二二八連假將會妥善調派人力因應。
高市觀光局表示，鑑於遊客冬天喜歡往台灣南部跑，觀光局一連多年以「暖冬遊高雄」吸客，今年結合地方美食，印製「咖啡地圖」獲50多間在地特色咖啡業者鼎力相挺，頗受遊客好評，高市旅宿業者春節期間住房率都不錯。
另外，墾丁麥海洋（myOcean Villa）位在墾丁山海漁港和紅柴坑漁港間的懸崖邊，占地3000坪，只蓋了6棟建築，把空間都留給了草原和海洋。海拔雖然只有98公尺，但一望無際的壯闊海景與群山稜線交織而成的山海美景，讓人留連忘返。
業者重金打造五星級的休閒度假環境，從室內的寢具，到戶外的SPA池、歐式發呆亭，旅客在造訪時就能被滿滿的綠意所包圍，有如希臘小島般的海景，透過一天的光影變化帶來的多重面貌，美景加美食開幕兩年來，頗受消費者歡迎，春節期間也是一房難求，業者正摩拳擦掌，準備再創二二八連假生意長紅。1060204
(中央社)
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