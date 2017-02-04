台北燈節開跑 西門町擠滿賞燈逛街人潮

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2017台北燈節開幕點燈儀式今晚6時在西門町登場，台北市政府預估將湧入30萬人次，西門町附近的中華路一段及成都路從中午開始都是滿滿人潮，捷運西門站6號出口更是水洩不通。

台北燈節晚間6時在西門町舉行開幕點燈儀式，市長柯文哲也會在成都路、漢中街口發送簽名紅蛋。

今年燈節以捷運西門站為中心，延伸至北門站和西本願寺，照亮台北西區，北市府估計將湧入30萬人次，呼籲民眾搭車至現場。

觀光傳播局表示，台北燈節晚間6時在主展演區舞台舉行開幕點燈儀式，並有日本知名電音舞蹈團體WORLD ORDER（世界秩序）及台灣特技團進行表演。

除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。

觀傳局也邀請日本知名電音舞蹈團體WORLD ORDER（世界秩序）出席台北燈節開幕式，4日和5日兩天，分別在燈節主舞台進行兩場演出。

雖然燈節相關活動是從晚間6時開始，但從中午起，西門町和中華路一段及成都路口，早已擠滿逛街和要欣賞花燈的人潮，西門站6號出口更是擠得水洩不通。

北市府預估，往年賞燈人潮從晚間6時至晚間8時為高峰，活動周邊道路交通易壅塞，活動主展演區及開閉幕儀式皆在西門紅樓，元宵節當天也會有花車大遊行，呼籲民眾搭大眾運輸工具至現場賞花燈。1060204

(中央社)