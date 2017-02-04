台北燈節今晚開幕 捷運西門站啟動管制

2017台北燈節在今晚在西門町6號出口前舉辦開幕典禮，隨著開幕儀式接近，越來越多人湧進西門街頭。（黃意涵攝）

台北燈節開幕直播

2017台北燈節在今晚在西門町6號出口前舉辦開幕典禮，隨著開幕儀式接近，越來越多人湧進西門街頭，台北捷運公司統計，截至下午4時西門站累計運量5.4萬、北門站累計運量0.5萬，提醒民眾，自下午4時起已啟動管制，西門站一、六號出口啟動「只進不出」人潮管制，大廳出站旅客引導由三、四號出口側閘門出站。另B2月台層出站旅客引導由逃生門進入逃生通道，由二、五號出口出站。

今晚「小奇雞家族」燈光秀完整展演內容將正式曝光，點燈儀式由台北市長柯文哲及世大運桌球國手江宏傑、主展演區設計師藝術家不二良等貴賓的啟動儀式下，正式點亮，長達3分鐘的演出，聲光效果十足，每個裝置以不同顏色不同造型，搭配高科技鑲嵌LED動態燈光技術，讓西門街頭都融入在燈光藝術之下。

(中時)