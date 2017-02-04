林聰賢入閣 吳澤成：縣府團隊人事不變

宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委。副縣長吳澤成今天表示，代理縣長後，所有縣府團隊人事包含政務官都會維持不變。

林聰賢將接任農委會主委，外界反應兩極，有人說這是適得其所，希望把宜蘭經驗帶到中央，讓全國農民受惠；但也有小農出來批評及質疑。

林聰賢卸任後，縣府各政務官將總辭，就連2日才宣誓就職教育處長的前台北市立中正高中校長簡菲莉，也須依照慣例隨同其他政務官總辭。

吳澤成表示，代理縣長後，所有縣府團隊人事包含政務官都會維持不變。政務官雖要總辭，但是總辭的當天會立即續任。1060204

(中央社)