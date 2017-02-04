火箭球衣退役 姚明感性談NBA生涯
美國職籃NBA休士頓火箭隊3日晚間為中國大陸球星姚明的11號球衣舉行退役儀式。姚明說，難忘在休士頓的回憶，希望人們看到這件高掛球場的球衣時，能記住他和隊友與對手一起譜寫的故事。
新華社報導，休士頓火箭3日晚間在主場豐田中心迎戰芝加哥公牛隊，半場休息時間為姚明舉行球衣退役儀式，姚明與家人和眾多前隊友、教練應邀出席。
36歲的姚明表示，「我希望人們能夠看到懸掛在那裡的球衣並記住其中的故事，不僅是關於我本人，而且是關於我的隊友以及我的對手的故事。」
他說，「我們一起譜寫了這個故事，就像其他的球衣為我們譜寫了他們的故事一樣。」
姚明說，聽到火箭隊要退役自己球衣有些吃驚，15年前剛到NBA時比較茫然，沒想過要爭取這些榮譽，只把前輩王治郅當成標竿，想把每場球打好。「休士頓對我來說不是一個簡單的詞，而是一次次難忘的記憶。」
火箭隊老闆亞歷山大（Leslie Alexander）以「真正偉大的球員」形容姚明，並說當晚是火箭隊史上的一個偉大時刻，能為姚明這樣的「重量級人物」舉行球衣退役儀式是榮幸。
姚明2002年以選秀狀元之姿加入火箭隊，NBA生涯曾8度入選明星賽，2度入選年度第二隊。整個NBA生涯，姚明每場平均可得19分、9.2個籃板、1.9次阻攻。
在嚴重傷病困擾下，姚明2011年高掛球鞋，並在2016年入選NBA名人堂。NBA生涯只效力火箭隊的姚明，是這支球隊第6名獲球衣退役榮譽的球星。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。