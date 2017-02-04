火箭球衣退役 姚明感性談NBA生涯

美國職籃NBA休士頓火箭隊3日晚間為中國大陸球星姚明的11號球衣舉行退役儀式。姚明說，難忘在休士頓的回憶，希望人們看到這件高掛球場的球衣時，能記住他和隊友與對手一起譜寫的故事。

新華社報導，休士頓火箭3日晚間在主場豐田中心迎戰芝加哥公牛隊，半場休息時間為姚明舉行球衣退役儀式，姚明與家人和眾多前隊友、教練應邀出席。

36歲的姚明表示，「我希望人們能夠看到懸掛在那裡的球衣並記住其中的故事，不僅是關於我本人，而且是關於我的隊友以及我的對手的故事。」

他說，「我們一起譜寫了這個故事，就像其他的球衣為我們譜寫了他們的故事一樣。」

姚明說，聽到火箭隊要退役自己球衣有些吃驚，15年前剛到NBA時比較茫然，沒想過要爭取這些榮譽，只把前輩王治郅當成標竿，想把每場球打好。「休士頓對我來說不是一個簡單的詞，而是一次次難忘的記憶。」

火箭隊老闆亞歷山大（Leslie Alexander）以「真正偉大的球員」形容姚明，並說當晚是火箭隊史上的一個偉大時刻，能為姚明這樣的「重量級人物」舉行球衣退役儀式是榮幸。

姚明2002年以選秀狀元之姿加入火箭隊，NBA生涯曾8度入選明星賽，2度入選年度第二隊。整個NBA生涯，姚明每場平均可得19分、9.2個籃板、1.9次阻攻。

在嚴重傷病困擾下，姚明2011年高掛球鞋，並在2016年入選NBA名人堂。NBA生涯只效力火箭隊的姚明，是這支球隊第6名獲球衣退役榮譽的球星。1060204

(中央社)