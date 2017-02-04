植萃化妝品不一定好 醫師破解迷思

含天然植物萃取物的化妝品，深獲不少女性喜愛，但皮膚科醫師指出，植萃物質的品質缺乏把關，民眾不僅可能把農藥往臉上塗，還可能刺激皮膚，引發過敏。

中國醫藥大學附設醫院皮膚美容醫學中心主任邱品齊今天表示，植物是許多化妝品原料的主要來源，不少人看到化妝品包裝上寫著含多種植物萃取物，就認為一定比較天然、安全，實際上卻不見得如此。

目前針對化妝品添加的植物萃取物，台灣把關仍不夠力，對於品種、萃取方式等，也始終沒有明確的標準可依循，邱品齊舉例，同樣是玫瑰花，台灣和歐洲光是品種就不一樣，要萃取的東西、萃取方法也大不同。

不只如此，植萃物質根據栽種方式品質也差很大，邱品齊說，像是植物是否為有機栽種，還是加了大量農藥，萃取時有沒有連雜質一起萃進去，都沒有相關規定和把關，一旦民眾把含有農藥、雜質的植萃保養品往臉上抹，可能刺激或傷害皮膚，也可能引發皮膚過敏。

食藥署雖計畫明年元旦起，將參考歐盟、中國大陸作法，禁止在化妝品中使用樟黃素等17種有毒、有刺激性的物質，但邱品齊表示，就像先前提到過的，植物種類、萃取方式百百種，認為食藥署應採正面表列，僅開放添加安全的植萃物質，以防漏網之魚，同時也應要求業者提出安全性報告，不是植物萃一萃就拿去放在化妝品裡。

想用的天然又不想傷臉，邱品齊建議，盡量不要挑選成分太複雜的產品，有些化妝品一罐就號稱含10幾20種植萃物質，不僅會增加過敏風險，萬一真的擦出問題，成分太複雜根本也無從查起。

邱品齊另傳授挑選化妝品的小撇步，就是檢查背後的成分表，植萃物質通常會以「extract」結尾，代表某某物質的萃取物，最好選擇5種以下的，是比較保險的作法。1060204

(中央社)