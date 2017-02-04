通緝犯謊報身分又想尿遁 難逃人臉辨識
53歲甯姓男子日前遭警方盤查，甯男先是故意謊報個人資料，隨後又打算尿遁逃跑，警方以人臉辨識系統掃描後，原來甯男已因竊盜案遭3處司法機關發布通緝。
基隆市警局第一分局忠二路派出所2日晚間前往孝四路網咖臨檢，員警眼尖察覺甯男眼神閃爍且形跡可疑，立刻上前盤查。過程中，甯男故意錯報年籍，資料明顯有誤，當警方要進一步追查時，甯男又謊稱忘了身分證字號，接著再假借要上廁所，試圖躲避查緝。
經員警以行動載具M-POLICE人臉辨識系統掃描後，發現甯男有竊盜、毒品、賭博、詐欺等多項前科，且已遭新北地檢、新北地院及士林地檢等3處司法機關，分別以竊盜案由發布通緝協尋，警方當場依法逮捕，詢後解送基隆地檢署代執行。
基隆市警察局第一分局分局長李宇桂呼籲，警察依警察職權行使法使用M-POLICE人臉辨識系統查證身分，民眾應提供真實資料，切勿冒用他人身分而觸犯社會秩序維護法及刑法相關規定。1060204
(中央社)
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