林全關心部落產業發展 盼平衡城鄉差距
關心部落產業發展與原住民族文化傳承，行政院長林全今天表示，東部地區人口外流，政府致力發展各地方特色，希望平衡城鄉差距並吸引年輕人返鄉。
林全今天到台東視察行程，下午到金峰鄉嘉蘭村排灣族小米及紅藜產銷班，了解原鄉農產現況。
林全表示，台灣長期存在城鄉差距問題，東部地區面臨人口外流現象，但在進步的社會中，每個人都應有機會充分發揮價值和能力。為改善經濟結構失衡、增加偏鄉地區就業機會，政府致力發展各地方特色，希望平衡城鄉差距並吸引年輕人返鄉。
他說，原住民族相關計畫及政策，需中央和地方共同推動，台東縣政府與中央目前已有合作計畫，希望未來能有更好的結合。另外，也希望藉由專業年輕生力軍加入，在兼顧傳統文化特色下，引進現代化的經營想法。
原住民族是東部地區的重要特色，林全說，希望在兼顧原民文化、產業及生活前提下，做好地方基礎建設，並提升農業及在地經濟的附加價值。以原民特色作物小米和紅藜為例，相關部會正努力提高其附加價值。1060204
(中央社)
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