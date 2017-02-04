台灣燈會在雲林 志工誓師大會
2017台灣燈會即將在雲林登場，縣府今天在虎尾主燈區舉辦志工誓師大會，縣長李進勇對於預估需要8000名志工，卻吸引1萬多人報名表示感動。
台灣燈會志工誓師大會今天在虎尾主燈區「草笠劇場」舉行，由縣長李進勇授旗給志工大隊長（豐泰文教基金會董事長）林金陽，再由林金陽授旗給14組代表。
這次燈會志工分為花燈競賽、禮賓接待、表演節目、宣傳行銷、人力培訓、志工服務、防災應變、交通運輸、安全維護、機動派出所、環境維護、小提燈發放、物流中心、觀光大橋等14組。
李進勇表示，雲林縣於去年4月1日從桃園市接下主辦2017台灣燈會的棒子，規劃虎尾、北港2個燈區，總面積超過50公頃，原本估算需要8000名志工，卻吸引1萬多人報名，見證雲林鄉親的活力與熱忱。
副縣長丁彥哲指出，1萬多名志工的熱情響應，交出了這次燈會的最佳成績單，相信志工秉持服務的熱誠、愛與至誠，必能讓遊客們充分感受「友善大地．燈會原鄉．多元文化融合」的雲林熱情。1060204
(中央社)
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