蝙蝠無人機登場 研究振翅飛行奧秘
無人機科技日趨普遍，體積也愈來愈小，因此應用範圍也愈來愈大，不過多數的無人機都是飛機與直升機的原理，因此螺旋槳常常會碰傷人。現在美國伊利諾州立大學厄巴納-香檳分校(Urbana-Champaign)和加州理工大學(Caltech)的機器人研究團隊，打算師法蝙蝠的飛行方式，製作了一種振翅飛行的無人機，他們希望這種不使用螺旋槳的無人機，比較不會碰傷人，顯得更為安全。
「大眾機械」(Popular Mechanics)報導，蝙蝠飛行器 (Bat Bot)研發團隊主持人，加州理工大學的趙成州(音譯Soon-Jo Chung) 說：「蝙蝠是飛行動物中，動作技巧最複雜的，牠們沒有鳥類的羽毛增加空氣升力，而是全靠控制皮膜來飛行，我們利用高速攝影機發現，蝙蝠飛行過程中，動用了 40多個主動與被動關節來控制，因此牠們的飛行是振翅與滑翔的不斷來回切換，這是極為與眾不同的，確實很難模仿。」
為了製作蝙蝠飛行器並不容易，忠實複製蝙蝠的飛行，複製牠40種關節並加加控制是不可能的，因此研究團隊必須化繁為簡，借重了2008年Discovery頻道拍攝的蝙蝠科學影片，分析出蝙蝠飛行過程的肌肉關節分工過程，終於簡化了控制面，最終蝙蝠飛行器只需5個微控馬達和9個傳動關節就能完成飛行控制。它是個工程奇蹟，全重量只有3.3盎司(93.5公克) 大約兩個高爾夫球重。矽膠膜在其碳纖維骨架上伸展，頭部裝有微控電腦和攝影機。
被問到為什麼要研發蝙蝠飛行器?趙博士說：「現在的無人機常常替建築品質進行攝影，因此在無人機的航道上經常會有其他工作人員，被無人機螺旋槳打到是相當痛的，應該不惜一切代價避免。」
趙博士接著說，排除「用途」，研究新式飛行技術本來就很值得，研究蝙蝠飛行器有更簡單的答案，那就是「飛行姿態真優雅」，這樣就夠了。
(中時電子報)
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