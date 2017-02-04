SBL》主題日魔咒發威 「喇神」助台銀止敗
球隊主題日魔咒無解！金酒4日在高雄巨蛋舉辦「電音搖滾趴」主題日，卻守不住台銀「喇叭」張博勝瘋狂火力！靠著張博勝攻下本季新高28分，以及李恩20分、21籃板，台銀85比68痛宰金酒，除拿本季對戰首勝，也中止9連敗。
說也有點邪門，SBL本季開始舉辦球隊主題日，結果包含富邦、台銀、璞園與金酒4隊舉辦主題日當天比賽，全以輸球收場，感覺毫無主場優勢，想要打破這個「魔咒」，各隊只能等待下個球季，並且球隊主題日還會繼續舉辦才行。
張博勝全場投18中12，尤其第3節更是手感火燙，單節5投全進(含兩記三分球)、獨拿12分，幫助台銀一度擴大領先到29分，問他怎麼手感這麼好？喇叭說：「因為我不想再對自己表現感到失望了，尤其是剛過30歲生日的當前。」
張博勝表示，自己原本季前設定不少目標，可惜到了現在，達成的目標很少，隨著過了三十而立的歲數，讓他感到自己毫無退路，必須在最後8場例行賽證明自己才行，「我就是當自己從現在開始，重新出發！可能因此才有這種表現。」
這場勝利也是李恩重返台銀效力後的首勝，賽後他說：「感覺超棒的，畢竟我門處於9連敗，雖然我只參與其中3連敗，但我仍很希望趕緊贏球。因為我們練球超認真的，必須要把那些展現到球場上面，今晚我們做到了。」
金酒總教練「寶兒」楊哲宜賽後一臉無奈，強調都是主題日惹的禍，「或許賽前用電音開場，讓球員誤認自己是藝人，導致一開賽專注力很差，輸球也正常，我們球員不習慣包裝，忘了應該專心比賽，只顧耍帥！」
(中時電子報)
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