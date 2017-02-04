模仿蛋黃哥走紅 山豬與卡古兄弟情卻回不去了

山豬因模仿蛋黃哥走紅。(取自YouTube)

山豬與卡古兄弟情生變。(取自山豬臉書)

新生代諧星「山豬」陳俊甫憑著在《瘋神無雙》模仿「蛋黃哥」走紅，不過他走紅後卻與昔日兄弟兼室友「卡古」章瑞麟鬧翻，兩人幾乎零互動，還被拉到吳宗憲節目和解，卻換來滿場尷尬。

山豬與卡古近來因為小摩擦不斷，導致兄弟情生變，據《聯合報》報導，兩人雖是同期出道的兄弟，但山豬卻因為模仿蛋黃哥紅的比卡古快，不少人認為卡古忌妒山豬，但卡古否認，表示兄弟好他很祝福，但當自己發現山豬表演需要改進，好心提醒對方，卻被認為「沒資格說他」。

而山豬也直言卡古在他心目中就是個愛邀功的人，不滿卡古曾向記者表示蛋黃中橋段中的經典台詞「蛋營養」是他想的，稱自己從未拿幫卡古想出模仿任立渝的點子邀功，「有些事做就好，不必拿出來說嘴。」

山豬與卡古心結越結越深，近日獲邀上吳宗憲節目和解，但山豬卻不願意，卡古則表示與山豬還要同住一個屋簷下1年多，若不趁這時間和好，將來搬走就真的成為陌生人了，這並非他想看見的。

(中時電子報)