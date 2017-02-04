內閣改組沒有交長賀陳旦 綠委馬上拿機捷問題噹他
昨（3）日政院宣布內閣局部改組，而之前頻被外界點名的交通部長賀陳旦，並未在此次改組名單內。不過，今日民進黨立委段宜康就於臉書發文，直問機場捷運長久來始終未解的問題，認為除非打掉重建否則難以真正解決，文末更噹一下賀陳旦，「別人不懂，部長應該是懂的。」
今段宜康於臉書發文，開頭即提到，機場捷運在經歷馬政府的8年惡整，即使改朝換代後，交通部盡力改善；但除非打掉重建，有些問題是不可能真正解決。
段宜康進一步提到機捷於三重環河南路、疏洪東路附近路段隔音牆的問題，稱超標噪音深擾居民，但交通部高鐵局無論如何不敢承認有錯。對此，他點出有2個原因，包括電聯車超重，承包商沒有遵守設計規範；以及承包商為降低成本，改變軌道在轉彎的地方設計，而這兩項前朝竟都同意，讓他相當訝異。
接著，談到為何交通部高鐵局不敢承認問題，段宜康指出，雖然馬政府時代的交通部長毛治國和前任高鐵局長朱旭都已不在其位，「高鐵局一大掛應該共同承擔責任的人可沒換掉，若承認這2個原因，不就等於承認自己的過失？」段宜康最後更噹一下賀，「別人不懂，部長應該是懂的。」
不過該則貼文一出，卻引起許多質疑，許多網友紛紛表示，「所以貴黨當政的功能就是指出前朝施政哪邊有誤，然後批評一番卻又沒有實質解決方式嗎？」「蔡政府上任都九個多月了，如果這個隔音牆真的這樣差，這段時間改進不了？ 」更有人直問，說沒問題可以通車的可是蔡英文政府。
(中時電子報)
文章來源：段宜康臉書全文
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