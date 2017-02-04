林志玲秀蕾絲美照 粉絲直呼像婚紗

我要評比

42歲藝人林志玲昨天在社群網站Instagram貼出身穿白色蕾絲禮服美照，粉絲稱讚超美，很像婚紗照；林志玲工作室今天解釋不是白紗。

林志玲感情生活向來備受關注，除了與藝人言承旭感情糾葛多年，近來傳出旅居美國紐約的台裔歌手楊仁沛（Chris）追求，林志玲承認對方是新認識的朋友。

今年1月，林志玲出席代言活動時直喊單身，新年願望是想要有任意門，讓她找到對的人，要打開心房認識新朋友，並坦言不排斥「閃婚」，結婚會公開。

林志玲昨天在Instagram貼出穿著白色蕾絲禮服美照，直呼喜歡白色，照片中林志玲露出甜美微笑，讓粉絲留言誇讚超美，有人提問「婚紗？」、「穿給言承旭的？」，獻上祝福希望林志玲能幸福。

林志玲工作室下午表示，那不是白紗，就是一件漂亮的蕾絲公主裝，是林志玲之前出席活動時在酒店拍的照片。1060204

(中央社)