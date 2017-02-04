奶茶妹CEO尪「臉盲」惹議 馬雲昔日這話更狂
42歲京東商城CEO劉強東前年娶小19歲的「奶茶妹妹」章澤天，去年生下一女，近日劉強東接受專訪，直言自己「臉盲」，更說：「我跟她（章澤天）在一起，不是因為她漂亮」，引發熱議，網友則挖出同為大陸富豪的馬雲和王健林昔日也有「經典語錄」，笑說：「霸道總裁的思維我們真的不懂」。
萬達集團董事長王健林，去年被《富比士》以330億美元（約1兆5百億台幣）身家，評選為大陸首富，同年他接受專訪談到奮鬥史，建議年輕人創業可以先訂下個「小目標」，說：「最好先定一個能達到的『小目標』，比如說先賺一個億，看看能用幾年可以達到目標，是規劃五年還是三年。等到了一個億，再說下一個目標，十億或者一百億」，被網友調侃：「他賺一億跟我們賺一千一樣容易」。
而阿里巴巴創辦人馬雲去年被評為大陸富豪第二名，6月他出席聖彼德堡國際經濟論壇時，回首來時路，語出驚人說「有生以來最大錯誤就是創建阿里巴巴」，並表示沒想過創業的決定竟影響他一輩子，「我明明就只是想做點小生意而已」，「如果有來生的話，我一定不會做相同的選擇」，網友則虧：「有錢人說什麼都對」、「我也好想有這種後悔」。
(中時電子報)
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