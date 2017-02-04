穆迪：中國銀行面臨金融槓桿過高風險
國際信用評級機構穆迪日前公布報告認為，中國銀行目前面臨企業財物槓桿過高且持續上升的風險，預計未來1年至1年半內，中國政府會加大去槓桿力度，短期會導致企業違約率及貸款重組增加，進而對銀行造成風險。
報告引用國際清算銀行最新數據，至去年3月底中國銀行信貸占GDP比例增至169%，年增14％，中國槓桿水平與增速不僅高於韓國、日本等亞太大型市場，也高於俄羅斯、土耳其、巴西和墨西哥等大型新興市場。
財新報導指出，至去年10月，中國國務院頒布兩份報告鼓勵解決企業高槓桿率問題，穆迪預測槓桿率將會在未來1年至1年半內逐漸放緩。
穆迪還預測，中國的企業債務重組和違約案例將會因爲政府加大去槓桿力度而增加，包括銀行在內的各類債權人將因此蒙受信貸或經濟損失。
報告同時指出，中國過去2年外匯存底持續下滑可能削弱市場信心，並可能引發資本進一步外流，進而加大銀行的壓力。
(工商)
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