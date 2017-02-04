漢和：大陸試驗高速戰略滑翔武器
最新出版的加拿大漢和防務評論月刊報導，中國大陸已多次進行高速滑翔武器的飛行試驗。
報導表示，這種試驗把殺傷器安裝在彈道飛彈上，進入大氣層分離之後，以大約10馬赫的高速飛行，其飛行速度比彈道飛彈彈頭的飛行速度快許多，十分不容易攔截。
另據報導，中共火箭軍近期立項（列入執行計畫）研製「戰術滑翔武器」，即對應美、日、台灣部署的戰區飛彈防禦計畫，包括終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）、愛國者三型飛彈（PAC-3）等。
報導獨家透露，中國航天科技集團公司第一研究院第十研究所（航天一院十所）承擔了處於高度機密的「089專項戰略滑翔武器計劃」。
據報導，089專項已進入多次測試階段。
漢和創辦人平可夫認為，089專項戰略滑翔武器可能就是美方指稱的「WZ-14項目」。
平可夫透露，中國大陸從事戰略滑翔武器研究已有很多年的歷史，早在當年制定的「863計劃」中，就存在「705項目計劃」，負責高超聲速飛行器動力系統驗證機的研製。
目前這一驗證機處於試飛階段。
報導表示，中國大陸整個戰略滑翔武器受到美軍在南韓部署THAAD、日本部署PAC-3、雷神標準3型攔截飛彈（SM-3）系統、國家GBI計畫（戰略飛彈攔截計畫）的影響，大大加快了研製測試速度。
據指出，中國大陸下一階段將測試誘導系統，接下來將是彈頭研製。中段飛行試驗一旦成功，接下來應該是突破大氣層的隔熱測試，這是整個計畫中最為艱難的階段。
不過，漢和認為，要部署這些高速滑翔武器，可能需要更多的時間。1060204
(中央社)
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