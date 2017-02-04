台北燈節 西門站1號6號出口只進不出

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首度移師西區舉辦的2017台北燈節今天晚間將正式開幕，台北捷運公司啟動人潮管制，下午4時起，西門捷運站1、6號出口「只進不出」，旅客須改由2、3、4、5號出口出站。

首度移師西區舉辦的台北燈節今天登場，台北市觀光傳播局預估西門至北門地區將湧進30萬人次人潮。

為了因應龐大車流量，今天下午4時至晚上8時30分起，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，南往北車道）等道路封閉。

台北捷運公司表示，下午4時起，西門町1、6號出口啟動「只進不出」人潮管制；出站旅客將引導由3、4號出口側閘門出站；B2月台層將由站務人員引導從逃生門進入逃生通道，由2、5號出口出站。

捷運公司也統計，截至下午4時止，西門站累計運量約5.4萬、北門站累計運量約0.5萬，目前所有列車運行皆正常。1060204

(中央社)