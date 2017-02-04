大園汽電公司漏油2噸 污染河床砂石
桃園市大園汽電公司疑似因為廠內管線洩漏，造成約兩噸重油沿雨水道污染老街溪及出海口，附近河床砂石一片焦黑，最高將被處新台幣600萬元罰款。
桃園市政府環保局今天表示，根據民眾陳情後，查獲大園汽電公司因廠內管線洩漏，未依規定通報，造成油污擴散，且未即時處理，約兩噸重油沿雨水道污染老街溪及出海口一帶。
環保局獲報後，立即派員前往採取緊急應變措施，並依違反水污法告發，公司最高將被處以600萬元罰款；另外，相關應變及清理作業所衍生費用將向業者求償。
環保局表示，整起污染造成黑色重油及油花漂浮，環保局為避免污染範圍擴散，立即派員前往進行油污攔阻及緊急應變程序。經過稽查人員依飄浮油污向上追查污染源，發現大園汽電公司因廠內交換器油管破裂所造成。
環保局立刻動用28名人員，於河道拉起攔油索及吸油棉索，防堵污染範圍擴大，並使用吸油棉清除溪面漂浮的油污。確切漏油的意外發生主因，仍待進一步調查釐清。1060204
(中央社)
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