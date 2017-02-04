柯南幕後推手，揭露長銷秘密

日本知名動畫製作人諏訪道彥（中）和渡邊哲也（左）4日出席台北國際動漫節舉辦的《知名動畫創作秘辛》動畫製作幕後分享會，揭露《名偵探柯南》風靡不同年齡粉絲的秘密，現場並和擔任與談人的友善之地文創開發總經理王士豪（右）一同合影留念。（趙雙傑攝）

《名偵探柯南》自1996年4月1日開播，去年適逢動畫播出20週年，特別紀念版《名偵探柯南 EPISODE 「ONE」變小的名偵探》近日也在台上映。（向洋影業提供）

《名偵探柯南》製作人諏訪道彥表示，雖然柯南沒有護照，無法離開日本，但來台灣入境的時候，特地幫主角工藤新一填了一張台灣入境表。「除了出生年份之外，其他都是用角色真正身份來填寫。」（許文貞攝）

「柯南是一個不會哭的小孩。」今年台北國際動漫節邀請日本經典漫畫《名偵探柯南》的動畫製作人諏訪道彥和《金田一少年之事件簿》動畫製作人渡邊哲也來到台灣，和粉絲分享柯南動畫製作的背後故事。兩位製作人曾在《名偵探柯南》等多部動畫合作，諏訪道彥在日本電視台工作，已投入動畫產業32年，渡邊哲也目前則在日本電通工作，負責動畫宣傳。渡邊哲也透露，柯南「不會哭」的設定，正是這部動畫至今能熱銷長達20多年的原因。

「日本小學館的四大漫畫：《咚拉A夢》、《名偵探柯南》、《精靈寶可夢》和《妖怪手錶》。其他漫畫的讀者群，大部分在長大後就不會再看這些漫畫，只有柯南，讀者是從小看到大。」渡邊哲也表示。

《名偵探柯南》自1996年4月1日開播，去年適逢動畫播出20週年，特別紀念版《名偵探柯南 EPISODE 「ONE」變小的名偵探》近日也在台上映。去年上映的第20部動畫劇場版電影《名偵探柯南：純黑的惡魔》更是日本上半年動畫電影票房冠軍，達到63億日圓，到下半年才被目前票房已破200億的《你的名字》打破紀錄。

身為將《名偵探柯南》動畫化的推手，諏訪道彥表示，每一部漫畫在製作前都會有「動畫製作委員會」。「我們跟青山剛昌開會時，青山剛昌就說，柯南是一個不會掉眼淚的孩子。」柯南的真實身份是高中生工藤新一，是因為吃了黑衣組織的毒藥變成小孩。諏訪道彥解釋，柯南雖然在故事裡過著小學生活，和其他小學生一起組「少年偵探團」，邊闖禍邊查案，但有柯南這樣像哥哥一樣的角色存在，其他小朋友也會效法他，努力變成熟。

「柯南這個角色不具備小孩特徵，不哭不鬧。雖然是小學生的故事，大人看了也能夠有共鳴。」但因為《名偵探柯南》的劇情有很多殺人事件，諏訪道彥表示，電影在故事裡演完殺人劇情，片尾曲結束後，一定會播一段回到日常生活的劇情，建立小朋友的安心感。也因此《名偵探柯南》的觀眾年齡層廣泛，座談現場的紛絲年齡從12歲以下到40歲以上都有。

除了角色設定讓大人小孩都愛，每一年都會製作的《名偵探柯南》動畫電影版也扮演重要角色。「像是第10年劇場版時，那些從10歲開始看柯南的粉絲也都20歲了，我們做了呼喚柯南迷回來看電影的活動，也讓以前曾經出現的其他偵探角色再度出現。」除了行銷，漫畫中非主要角色的熱門配角也可能在電影變成主角，近年來也會找日本知名藝人唱主題曲，以及擔任客座聲優。

「客座聲優最重要的選擇標準就是要喜歡柯南。像是日本一線的女演員柴崎幸也很喜歡柯南，就在第17部劇場版《名偵探柯南：絕海的偵探》擔任客座聲優，很高興每一次都找到熱愛柯南的演員。」

(中時)