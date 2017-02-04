高雄區106學年度身心障礙學生適性輔導安置報名開始

高雄區106學年度身心障礙學生適性輔導安置開始，請身心障礙學生於106年2月15日至2月24日期間，向就讀國中申請報名高雄區106學年度身心障礙學生適性輔導安置。「安置高級中等學校集中式特教班」將於106年5月17日公告安置結果，「安置特殊教育學校」及「安置高級中等學校普通班、實用技能班」將於106年6月5日公告安置結果。

高雄區106學年度身心障礙學生適性輔導安置簡章已於106年12月5日起公告至「高雄區身心障礙學生適性輔導安置網站」(http://adapt.spec.kh.edu.tw)，本安置作業分為3種管道，分別為：「安置特殊教育學校」、「安置高級中等學校集中式特教班」、「安置高級中等學校普通班、實用技能班」，提供身心障礙學生安心且多元入學選擇。

身心障礙學生符合本安置作業報名資格，限擇一分區申請安置，報名區即安置區。參加適性輔導安置者得再參加免試入學及特色招生，並保留其適性安置名額，但經其他管道錄取者，僅能擇一錄取結果報到；若其他管道未錄取或未報到時，得回歸本適性輔導安置結果。未曾參加本安置，且免試入學、特色招生等其他入學管道皆未錄取者，並符合本簡章報名資格，得申請餘額安置；餘額安置名額為適性輔導安置結果公告後所剩之餘額。

簡章相關訊息，可至「高雄區身心障礙學生適性輔導安置網站」查詢，或分別電洽本安置作業承辦學校：1.安置特殊教育學校：高雄市立高雄啟智學校林淙溶教師，洽詢專線：(07)2235-940轉113。2.安置高級中等學校集中式特教班：高雄市私立三信高級家事商業職業學校陳怡靜教師，洽詢專線：(07)751-7171轉5104。3.安置高級中等學校普通班、實用技能班：高雄市私立中山高級工商職業學校楊靜怡教師，洽詢專線：(07) 781-5311轉323。

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