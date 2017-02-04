台北燈節西門町登場 暖場活動先啟動

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2017台北燈節今晚在西門町登場，主舞台位於捷運西門站6號出口前，主燈「小奇雞」設在西門紅樓前，暖場表演活動從下午5時40分開始，點燈儀式則是晚間6時在主舞台登場。

由台北市觀光傳播局主辦的2017台北燈節，4日晚間6時在西門紅樓前點亮主燈「小奇雞」，暖場活動從下午5時40分開始，台北市長柯文哲也宣布晚間6時在成都路和漢中街口前發放簽名紅蛋。

觀傳局說，台北燈節開幕點燈儀式從晚間6時開始，柯文哲在晚間6時30分主持點燈儀式，接下來有3分鐘「小奇雞家族燈光秀」，和日本知名電音舞蹈團體WORLD ORDER（世界秩序）及台灣特技團進行表演。

今年燈節是首次移師西門舉辦，北市府規劃以捷運西門站為中心，延伸至北門站和西本願寺，照亮台北西區，北市府估計現場將湧入30萬人次，呼籲民眾搭大眾運輸工具至現場，且越靠近開幕時間，現場人數也開始逐漸暴增。

除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。

觀傳局建議民眾可以步行方式前往主展演區現場，一邊欣賞中華路一段沿路的花燈外，也可到各展演區欣賞不同花燈。1060204

(中央社)