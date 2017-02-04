機捷隔音牆反釀巨大噪音 高鐵局：2個月內完成評估

我要評比

桃園機場捷運本月試營運，但三重區環河南路、疏洪東路轉彎處居民，直指隔音牆設計不佳反形成巨大噪音，上千住戶兩年多來不堪其擾，多次向相關單位抗議卻未獲解決。4日下午立委高志鵬邀相關單位開協調會共商對策，高鐵局承諾兩個月內完成評估並著手改善。

當地成功里里長陳世宗說，機捷熱鬧宣布試營運，居民卻得持續承受噪音干擾，機捷於環河南路、疏洪東路附近之轉彎處，設置全罩式隔音牆，但疑設計不良，列車行經產生共振，加上隧道集音後，反釀巨大噪音。

高鐵局代表則於協調會中承諾民眾，將於兩個月內完成評估並盡速解決。

民進黨籍立委高志鵬則表示，若高鐵局在3月2日機場捷運通車前未改善，一定會和三重民眾到通車典禮會場處拉白布條抗議。

(中時)