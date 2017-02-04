陸商務部不滿美徵反傾銷稅
大陸商務部就美國政府裁定，向進口的中國不銹鋼板及鋼帶，徵收反傾銷及反補貼稅，表示強烈不滿及失望。
美國商務部周四公布最終裁決，判定從中國進口的不銹鋼鋼板和鋼帶接受補貼，並以不公平的價格在美國市場傾銷。美國商務部確認此案的反傾銷關稅稅率介於63.86%～76.64%，對強制應訴廠商（mandatory respondent）太原鋼鐵課徵的反補貼關稅稅率為75.60%。
如果美國國際貿易委員會（ITC）隨後做出的最終裁定亦確認美國產品受到損害，則上述的雙反關稅就會生效，有效期為5年。
大陸商務部貿易救濟調查局長王賀軍表示，美方無視中方企業的積極配合及提交大量證據，僅以國有企業身份，拒絕給予差別稅率待遇，違反世貿爭端解決機構的裁決，對美方的不公平調查表示質疑。
王賀軍指出，貿易保護行為除損害各國正當的出口權益，最終亦會損害美國消費者及下游產業的利益，敦促美方糾正錯誤做法。
(中時電子報)
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