(圖輯)中信兄弟啦啦隊再徵選 貓女表演吸目光
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今舉行4.0版決選活動，從17位參賽者中，選出6位新成員，最後由前義大犀牛peggy、Chi Chi，知名主播主廖小安，晴兒、璇璇與白白。
中信兄弟相隔3年再次舉行公開徵選活動，從日前32位參賽者的網路初選，到今日17位參加決選，參賽者無不使出拿手絕活，從基本的唱歌、跳舞，還有許多樂器演奏與魔術表演，都讓底下粉絲看的目不轉睛。
最後由四位評審評分與網路投票，最後決選出6位成員，將加入原本的原有成員中，在2月中進行培訓，也將獲得錄製單曲的機會。
(中時電子報)
關鍵字：Passion Sisters、中信兄弟
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