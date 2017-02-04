(圖輯)中信兄弟啦啦隊再徵選 貓女表演吸目光

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今進行4.0徵選，知名直播主廖小安扮成貓女開場吸引目光。(周鎮宇攝)

Passion Sisters決選，前義大犀牛啦啦隊peggy最終順利出線，今年加入中信兄弟啦啦隊。(周鎮宇攝)

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今舉行4.0版決選活動，從17位參賽者中，選出6位新成員，最後由前義大犀牛peggy、Chi Chi，知名主播主廖小安，晴兒、璇璇與白白。

中信兄弟相隔3年再次舉行公開徵選活動，從日前32位參賽者的網路初選，到今日17位參加決選，參賽者無不使出拿手絕活，從基本的唱歌、跳舞，還有許多樂器演奏與魔術表演，都讓底下粉絲看的目不轉睛。

Passion Sisters今決選17位成員選出6位成員。(周鎮宇攝)

無雙樂團樂手品葳，今也參加Passion Sisters決選，利用琵琶演奏中信應援曲，相當有趣，可惜沒有獲得評審青睞，無緣入選。(周鎮宇攝)

最後由四位評審評分與網路投票，最後決選出6位成員，將加入原本的原有成員中，在2月中進行培訓，也將獲得錄製單曲的機會。

(中時電子報)