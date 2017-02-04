陸客車禍 領隊住院、其餘均出院

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高雄市鼓山區河西路、興隆路口4日上午發生載運中國寧波陸客的遊覽車自撞橋墩車禍，造成20人輕重傷；其中大陸籍領隊洪璐因輕微顱內出血，住院加護病房觀察治療中，幸好意識清醒，生命徵象穩定；其餘傷者均已出院，無大礙。

今天傷者分別送往高醫、大同醫院及市立聯合醫院救治，多數是腰部、胸口挫傷，均無大礙，下午陸續出院。

領隊洪璐原本送市立聯合醫院，頭部有1個約0.8公分大的撕裂傷，經縫合無大礙，但電腦斷層掃描檢查，發現腦部左額葉下有挫傷型小出血，又有頭暈、嘔吐、想睡覺現象；聯合醫院院長賴文德認為，不能大意；經與急診室主任陳介凡商量後，中午緊急將洪璐轉院到高醫，住院觀察兩天。

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處副處長高堂貴、海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事處主任陳成忠、高雄市旅行公會理事長吳盈良、台灣遠盟康健科技公司來台旅遊緊急應變中心許高慶及高市府觀光局人員等，今天都陸續到3家醫院探視傷者，並致贈紅包壓驚。

(中時)