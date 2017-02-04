郭明良仍爽領250萬補助？ 台大澄清：離職程序未完成

台大教授郭明良論文造假案，日前已被台大認定「明顯違反學術倫理」，郭也早就請辭以示負責，但卻被中研院研究員阮麗蓉踢爆，校方仍發文給「TBF生技講座」請求撥款給郭明良250萬元。台大澄清，郭的離職程序尚未完成，只是例行請款程序，後續若涉及獎金追回等問題，校方會主動行文各單位辦理。

台大發出聲明稿指出，郭明良雖已口頭請辭台大教職，但台大決定依照程序，待全案調查完畢後，再由教評會議處，因此目前郭明良的離職程序還沒完成。

台大並強調上述公文只是每年例行的請款程序，且款項尚未匯入，校方也已將目前為止的調查結果告知TBF參考，由其決定是否繼續給予補助。

聲明稿也強調，郭明良案仍有共同作者責任及其他疑義論文在調查中，等全案調查完畢後，將送教評會討論，到時候就能確定郭明良的去向，後續若涉及獎金追回或撤銷的問題，台大會主動行文相關單位，依照政府或頒獎單位的規定處理。

(中時)