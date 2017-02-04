秀水之美 彰化縣立美術館展出

「秀水之美邀請聯展」在彰化縣立美術館展出，4日上午舉辦開幕茶會，縣長魏明谷也應邀出席（右二），由秀水鄉長梁禎祥（右一）、策展人趙宗冠（右三）陪同導覽。(謝瓊雲攝)

總統府國策顧問、前彰化縣長翁金珠也有鋼筆畫作品展出。(謝瓊雲攝)

前彰化縣長翁金珠（中）從政前是音樂老師，曾在秀水國小任教。(謝瓊雲攝)

秀水鄉公所邀請16名藝術大師，在彰化縣立美術館辦「秀水之美邀請聯展」，展出48件複合媒材創作，風格多元。(謝瓊雲攝)

「秀水之美邀請聯展」在彰化縣立美術館展出至2月19日，4日上午秀水鄉公所邀請醫師畫家趙宗冠、前縣長翁金珠等16名參展藝術家舉辦開幕茶會，縣長魏明谷也應邀出席。

此次參與聯展的藝術家包括，翁金珠、趙宗冠、唐雙鳳、林煒鎮、林太平、陳明彬、許德民、陳來興、陳美英、陳芬芬、吳鑫山、李淳雄、蔡琳蒨、王聖平、趙純妙、趙彩妙等，共計展出48件作品。

秀水鄉長梁禎祥說，參展藝術家有些是秀水鄉籍、或曾在秀水服務，如總統府國策顧問翁金珠曾在秀水國小任教，策展發起人、婦產科醫師趙宗冠則是秀水子弟，與夫人唐雙鳳和女兒一家4人都參展。

魏明谷表示，秀水公所邀請不同藝術領域大師，透過現場實景走訪、實地寫生，包括益源古厝、林蔭大道、石笱排水等，藉畫筆再現「秀水之美」，帶領民眾重新認識鄉內歷史古蹟、民俗風情及人文特色，陶冶心靈提升藝術氣息，做法相當有創意。

秀水鄉公所指出，16位參展大師各有獨特風格，趙宗冠博士不但是本次聯展發起人，也是展出者，雖在台中開設婦產科診所，內心卻心繫故鄉；曾任文建會主委的前縣長翁金珠，從政後仍未忘懷對藝術的熱愛，其鋼筆及粉彩繪畫，作品簡單、線條優雅；林煒鎮水墨畫享有盛名，創作之餘更致力美學教育；陳來興更以其獨特風格，多次受邀於國內外展覽，也身受藝術愛好者典藏。

(中時)