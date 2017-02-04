WTA台灣賽》不敵生日魔咒 沙法洛娃慶生感謝台灣球迷
澳網女雙冠軍捷克沙法洛娃(Lucie Safarova)，4日迎戰中國大陸彭帥敵不過生日魔咒，4比6、2比6無緣挺進WTA台灣賽單打決賽，不過大會仍貼心在賽後記者會上準備蛋糕為她慶生，沙法洛娃也對大會和台灣球迷充滿感謝。
沙法洛娃上一次挺進WTA決賽是去年4月布拉格女網賽，過去對戰彭帥取得4勝2負，可惜首盤讓出後，第2盤難挽頹勢，第4局又先被彭帥破發，無緣尋求生涯第8座WTA單打后冠。
主辦單位原先預計若沙法洛娃贏球，要在場上邀請全場球迷一同替她歡慶生日，可惜未能如願。不過大會仍在賽後記者會上精心準備蛋糕，與大會工作人員一同為沙法洛娃慶生，並奉上中、英文雙版本生日快樂歌。
自從轉職業後就在外征戰，少有機會在家過生日的沙法洛娃，她坦言相當特別，來台這周也留下美好印象，還特別感謝球迷，「不少球迷還特地準備生日禮物給我，真的很貼心。在台灣這周非常開心，也希望有機會能再來。」
(中時電子報)
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