郭明良仍領講座 台大：離職程序未完成
台灣大學教授郭明良論文案，台大日前認定「違反學術倫理」，但又傳出校方發文「TBF生技講座」請求撥款給郭明良。台大今天澄清，離職程序尚未完成，只是例行請款程序。
台大表示，未來教評會確定對郭明良的懲處後，若涉及獎金追回或撤銷的問題，會主動行文相關單位，依照政府或頒獎單位的規定處理。
郭明良論文涉造假，風波延燒兩個多月，台大1月初步調查結果，認定郭明良多年來多篇論文有不同程度錯誤，論文疏失難辭其咎，認定違反學術倫理。
郭明良已口頭請辭台大教職，但台大決定依照程序，待全案調查完畢後，再由教評會議處，因此目前郭明良的離職程序還沒完成。媒體今天報導，台大行文台灣生技醫藥發展基金會主辦的「TBF生技講座」，要求撥款106年獎助金，也包含104年獲獎人郭明良。
台大今天發出聲明稿，強調上述公文只是每年例行的請款程序，且款項尚未匯入。校方已將目前為止的調查結果告知台灣生技醫藥發展基金會參考，由其決定是否繼續給予補助。
聲明稿也強調，郭明良案仍有共同作者責任及其他疑義論文在調查中，全案調查完畢後，將送教評會議處，到時候就能確定郭明良的去向，後續若涉及獎金追回等問題，校方會主動行文各單位辦理。1060204
(中央社)
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