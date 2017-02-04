被批農舍濫建 宜縣府：已有管理成效

我要評比

國民黨立法院黨團書記長王育敏批評，宜蘭濫建農舍，縣長林聰賢不適合接掌農委會主委。宜蘭縣政府澄清說，核發建照明顯減少，已有管理成效。

王育敏昨天在行政院宣布林聰賢將接掌農委會主委後說，宜蘭縣政府是核發最多豪華農舍建照、讓宜蘭淪為農地農用政策最失敗的縣市，如今林聰賢將接農委會主委，這不但不適任，更是極大諷刺。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿說，為落實土地正義、農地農用，宜蘭縣第一個限制狗籠農舍興建與農舍興建資格的地方政府，並讓內政部、農委會修法跟進，落實農地管理，嚴格審查。

在核發建照方面，前年核發件數已減少為390件，去年更減為161件，充分顯示已有積極管理成效，而非有心人士的抹黑指控。1060204

(中央社)