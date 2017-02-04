劉德立宴請巴拿馬中華總會新任理監事

駐巴拿馬大使劉德立當地時間1月31日宴請巴拿馬中華總會新任會長馮雅迪等人。劉德立指出，期盼新任馮會長持續為促進僑社和諧及回饋當地社會貢獻心力。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年2月4日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立日前宴請巴拿馬中華總會新任會長馮雅迪等人，劉德立指出，期盼新任馮會長能秉持該會一貫傳統，持續為促進僑社和諧及回饋當地社會貢獻心力。

劉德立於1月31日晚間宴請巴拿馬中華總會新任會長馮雅迪、副會長何文生、副會長岑愛文、副會長張俊華、副會長黃國捷、副會長張記游及秘書長周健。

此外，巴拿馬中華總會永久名譽會長章辭修、巴拿馬中華總會卸任會長黎煥欣及巴拿馬中山同鄉會會長林華康、巴拿馬五邑聯誼會會長馮煥祥、巴拿馬廣東同鄉會會長吳卓龍、巴拿馬華人聯誼會會長曾廣天及箇朗自由貿易區華人商會主席鄧榮斌等僑領亦應邀在座。

劉德立首先肯定巴拿馬中華總會在卸任黎會長4年半的任期間，對促進僑界和諧及提升華人形象所做貢獻，也期盼新任馮會長能秉持該會一貫傳統，持續為促進僑社和諧及回饋當地社會貢獻心力，並預祝該會在馮會長領導下，會務蒸蒸日上。他也表示，日後若有助提升僑社福址需求，駐館將全力以赴。

馮雅迪致詞感謝劉德立對該會的支持，他也自我期許在前任章會長、黎會長及眾多僑賢先進所建立厚實基礎下，將與新任理監事共同為保障巴拿馬僑胞權益及提升華人形象而努力。1060204

(中央社)