男子新春開搶 不到2小時落網
雲林縣1名有吸毒前科的林姓男子因缺錢買毒，竟蒙面行搶住處附近一家遊藝場，得手新台幣1萬多元，但不到2小時就被逮獲，今天移送法辦。
警方指出，住在雲林縣土庫鎮的林姓男子，因缺錢買毒，竟看中住家附近一家農曆春節期間生意不錯的遊藝場，但為了怕被認出來，昨天深夜蒙面進入遊藝場行搶。
警方表示，林男進入遊藝場後，手插在腰際，大喊「我有槍」，並作出拔槍動作，喝令在場人員「統統不要動」，同時要求櫃台小姐打開抽屜，搶走1萬200元。
遊藝場遭搶後立即報警，警方調出監視器，馬上認出涉案的林男是轄內列管毒品人口；不過林男犯案後，並未回家，而是跑到距作案現場不到500公尺的旅店投宿。
警方前往林男住家緝捕未果，隨即在附近街上搜捕，果然在旅店前發現他代步用的機車，於是衝進旅店將他逮捕，並從他身上起出花剩的7000多元贓款。
林男應警訊時坦承缺錢而行搶，搶來的現金除了花費在旅店住宿費、飲食之外，並沒有花掉太多就落網，警方偵訊後，今天依強盜罪嫌將他移送法辦。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。