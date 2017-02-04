男子新春開搶 不到2小時落網

雲林縣1名有吸毒前科的林姓男子因缺錢買毒，竟蒙面行搶住處附近一家遊藝場，得手新台幣1萬多元，但不到2小時就被逮獲，今天移送法辦。

警方指出，住在雲林縣土庫鎮的林姓男子，因缺錢買毒，竟看中住家附近一家農曆春節期間生意不錯的遊藝場，但為了怕被認出來，昨天深夜蒙面進入遊藝場行搶。

警方表示，林男進入遊藝場後，手插在腰際，大喊「我有槍」，並作出拔槍動作，喝令在場人員「統統不要動」，同時要求櫃台小姐打開抽屜，搶走1萬200元。

遊藝場遭搶後立即報警，警方調出監視器，馬上認出涉案的林男是轄內列管毒品人口；不過林男犯案後，並未回家，而是跑到距作案現場不到500公尺的旅店投宿。

警方前往林男住家緝捕未果，隨即在附近街上搜捕，果然在旅店前發現他代步用的機車，於是衝進旅店將他逮捕，並從他身上起出花剩的7000多元贓款。

林男應警訊時坦承缺錢而行搶，搶來的現金除了花費在旅店住宿費、飲食之外，並沒有花掉太多就落網，警方偵訊後，今天依強盜罪嫌將他移送法辦。1060204

(中央社)