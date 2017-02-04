九族櫻花祭起跑 敬花鏡開儀式祈福
九族櫻花祭今天舉行「敬花鏡開」儀式，為花季祈福，並盼櫻花準時盛開，業者也推出賞櫻月票，期限內可無限次入園賞櫻花。
南投花卉嘉年華系列活動「九族櫻花祭」今天起跑，九族文化村櫻花陸續綻放，南投縣長林明溱、日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢、九族文化村副總經理李澎生等人，今天出席「敬花鏡開」祈福儀式，用木槌擊酒樽，象徵櫻花祭順利開始、祈求櫻花綻放。
林明溱說，南投縣內有許多觀光景點，尤其九族文化村是賞櫻熱點，園內5000多棵櫻花每年春天陸續綻放，吸引全國遊客來此賞櫻，也歡迎民眾白天到南投市逛沙雕、南投燈會，夜晚到九族賞夜櫻。
九族文化村表示，5000多棵櫻花樹陸續盛開，園內最主要的櫻花，是以台灣山櫻嫁接八重櫻，稱為「九族百重櫻」，盛開時綿延數百公尺的櫻花隧道和櫻花林非常壯觀，接著還有淺粉紅色花瓣的吉野櫻開花，富士櫻2月下旬在半公里長的櫻花大道綻放。
業者表示，因應花期錯亂，首次推出賞櫻月票，全票新台幣1200元，當天門票可抵減，4月4日前可無限次入園賞櫻，櫻花祭期間，還有人力車遊園、日式浴衣體驗、詩歌茶會、孫少英櫻花畫展、櫻花市集、日本約莎快舞、太鼓表演、賞夜櫻，充滿日式風情。1060204
(中央社)
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