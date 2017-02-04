高雄拉大龜王踩街祈福

2017高雄乞龜祈福拉龜王保平安觀光節活動熱鬧展開。（吳江泉翻攝）

高雄市苓雅區一年一度的「乞龜祈福拉龜王保平安觀光節活動」於2月4日晚間登場，2月5日下午17時將舉辦萬人拉大龜王踩街祈福開幕晚會，自親水碼頭(海邊路及苓南路交叉口)將大龜王逗陣拉回「高雄意誠堂關帝廟」主會場，並辦理躦轎腳賜福、市長發放鴻運大紅包等活動，為民眾添福、添金又添壽。

活動自2月6日~10日及2月12~13日，每天晚上19時至22時舉辦2場拉大龜王踩街祈福活動，從三多商圈號召千名民眾，逗陣將祈福大龜王拉回「高雄意誠堂關帝廟」，主辦單位將贈送給參與活動民眾「幸福滿滿小龜公仔」，讓福氣小龜為大家帶來一整年滿滿的好運，令高雄市民及觀光客都可以體驗苓雅區最獨特的地方特色乞龜活動，並一同感受高雄深具人情味的傳統習俗。另2月11日配合本市燈會18時30分開幕，大龜王踩街祈福遊行起點改於七賢路與五福路口，與各式花燈齊放異彩。

苓雅區的乞龜活動可說是全台最具指標性的傳統活動，由「高雄意誠堂關帝廟」製作的吉祥物神龜，捨棄不易保存的花生龜、沙琪瑪龜，改用五穀雜糧、白米、飲料等易保存的食品製作，其中每年展出的18公噸電動祈福吉祥大龜王，由3,600包5公斤裝的白米、米粉、咖啡包等物資堆砌，於活動結束後做為慈善賑濟之用，將全數物資發放濟助予苓雅、前鎮、前金、新興、鹽埕等五區低收入戶及弱勢邊緣戶，分享平安福氣給需要的民眾。

苓雅區長陳進德表示，傳統的「乞龜」活動都是到廟裡祈福求平安，苓雅區的「乞龜祈福拉龜王保平安觀光節活動」，結合該區商業經濟的區域特色，將主題訂為「萬眾迎龜，護佑賜福」，主辦單位希望於農曆年後至元宵節間，藉由拉龜王祈福保平安系列活動，延續過年氛圍，除了拉龜王踩街活動可讓民眾參與外，2月5日(星期日)開幕當天適逢農曆初九天公生，活動當天將與民眾一同拜天公、躦轎腳賜福、市長發放鴻運大紅包、此外活動期間還有擲筊博出大好運、元元(圓圓)滿滿祈求發財金、乞龜祈福活動、摸彩送黃金、書法、插花展示、歌唱比賽等各項民俗展示均能帶動周邊觀光人潮，活絡商機，使轄區內上班族及外來人口均能感受蓬勃生氣，各行各業藉此祈求一年的生活、事業、家庭、學業等都能好運滿載歸，平安順遂。

相關活動訊息，請至「高雄意誠堂關帝廟」粉絲專頁查詢，或洽詢廟方人員(07)3343207~9，歡迎大家呼朋引伴、共襄盛舉，為新的一年祈福保平安、福慧雙收、金銀財寶滿載「龜」。

(中時)