5女重拾書本結緣美術 聯展呈現東方美

畫話東方五人聯展在港藝中心登場，左起為廖珮如、陳厚樺、胡秀麗、陳宇眉、朱屏瑛。（陳淑娥攝）

邁入知命之年的5女子重拾書本，在東海大學美術系相遇，去年畢業後一同考上研究所，她們將情感寄託於水墨及膠彩中，呈現感性又療癒且生活化的藝術，4日起在港區藝術中心展出52件作品，歡迎民眾共襄盛舉來場東方之美饗宴。

港藝中心主任郭恬氳表示，「畫話東方五人聯展—當水墨遇上膠彩」，有花卉、動物、家電、盆栽、海景入畫，連東海大學獨特景致都繪在其中，每幅作品都是藝術家寄託獨特的情感，讓觀眾內心得以療癒。

5年級生朱屏瑛、陳宇眉、廖珮如、陳厚樺及胡秀麗，5人在東海相遇前均不相識，廖珮如從事美術教學工作，另外4位為其他行業的職業婦女，因對藝術的熱愛，5人不約而同在多年前重拾書本，考進東海大學美術系專班，去年畢業後一起考上研究所。

朱屏瑛作品透露著享受靜好歲月的淡泊寧靜，與現實生活不相違和的中庸之道；陳宇眉將具象融合抽象，藉以表現已消逝的物質與時間；廖珮如以花朵呈現自我情感的表達與抒發，將花擬人成為筆下感人故事；陳厚樺獨愛東方媒材，創作來自生長環境的感動；胡秀麗藉由獼猴同音字「迷猴」，傳達迷惑之際的心境。

(中時)