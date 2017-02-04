九族文化村迎接櫻花季，祭花神催花開

我要評比

南投縣長林明溱（中），在九族文化村主持鏡開儀式。（廖志晃攝）

到九族賞櫻花，除了浴衣變裝，還可體驗日本淺草風的人力車遊園。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（左2），為櫻花樹施花肥。（廖志晃攝）

九族文化村的垂柳櫻，已經盛開。（廖志晃攝）

九族文化村在園區打造薰衣草花園。（廖志晃攝）

全國規模最大的賞櫻勝地九族文化村，由於受暖冬影響，櫻花尚未全面盛開；南投縣長林明溱4日敲擊酒樽，以鏡開儀式敬花神，並且施用象徵天時、地利、人和的三寶花肥，希望櫻花早日綻放幸福的花蕊。

林明溱說，欣賞櫻花不必到日本，南投縣內就有許多賞花景點，九族文化村更是台灣最大的賞櫻熱點，每逢花季，5000多棵櫻花相繼綻放，總是吸引大批賞花人潮。

九族文化村經理黃瑞奇表示，園區櫻花種類多樣，2月陸續綻放，目前垂柳櫻已經盛開；後續是以台灣山櫻嫁接八重櫻，稱為「九族百重櫻」；接著開花的是布農族部落的吉野櫻，淺粉紅色的花瓣柔和了部落的屋舍；富士櫻則是2月下旬在櫻花大道綻放。

九族櫻花季期間，還可欣賞「台灣第一夜櫻」秘境，開放時間到晚上7時30分；畫家孫少英在馬雅展覽館舉辦畫展；2月12日結合魚池鄉公所，舉辦櫻花茶會，提早報名有機會獲得限量版櫻花茶杯和祈福籤。

黃瑞奇表示，因應花期延長，園區首次推出賞櫻月票，全票1200元，優惠票900元，憑月票在4月4日前，可以無限次入園，盡情欣賞櫻花從初綻、盛開到飄落，不同階段的美感。櫻花季期間，九族門票特價580元，可以賞櫻、坐纜車，逛部落、賞夜櫻；下午2時後的午後票，只要450元。

黃瑞奇表示，因為氣候異常，造成花期延後的現象，是大自然不可控制的因素，因此，遊客賞花可以先上網查看，或撥電話詢問049-2898835。

(中時)