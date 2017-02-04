被爆目睹童仲彥毆妻 楊慶煌急忙否認
名嘴許聖梅日前在節目驚爆資深藝人楊慶煌曾目睹童仲彥毆妻，事後更自責害到李秀環，對李秀環相當抱歉。不過楊慶煌今(4日)被問及此事，卻連忙否認，但許聖梅則強調自己在節目上所說，絕對都有向李秀環親自確認過。
楊慶煌被指在某餐會基於禮貌邀約李秀環唱歌，誰知兩人唱完一曲後，童仲彥立刻動手毆妻，讓楊慶煌當場看傻眼，不過據《蘋果日報》報導，楊慶煌在電話那頭連續說了兩次「沒有，沒有」，表示和童仲彥不熟，隨即將電話掛斷。
但許聖梅卻稱自己在節目上所說，都有向李秀環確認過，更透露因為這事件還牽扯到許多人，還有很多未爆彈，因此她在上節目時也必須小心謹慎。
(中時電子報)
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