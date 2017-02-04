金裕貞問呷飽沒 嬌羞同台周興哲
17歲韓星金裕貞今天以台語「大家好」、「呷飽沒」打招呼，獻唱中文歌「你，好不好？」，原唱周興哲驚喜站台，金裕貞瞬間變小粉絲，露出嬌羞表情，說話時還緊張到撞上麥克風。
童星出身的金裕貞，電視、電影作品累積超過50部，近來與演員朴寶劍主演「雲畫的月光」，女扮男裝飾演樂觀開朗的「洪內官」。
金裕貞下午在台北ATT SHOW BOX舉辦首場海外粉絲見面會，開場時粉絲大喊她在「雲畫的月光」角色名字，一身紅的金裕貞開心登台，用台語打招呼，笑喊「就歡喜看到大家，大家作伙來玩」。
特地獻唱喜歡的中文歌「你，好不好？」全場揮舞粉紅螢光棒，金裕貞唱完第一遍後，周興哲驚喜登台合唱，事前不知情的金裕貞看到驚呼一聲，立刻摀嘴，連歌都忘了怎麼唱，不時露出嬌羞笑容。
主持人「Lulu」黃路梓茵問金裕貞「妳好不好？」她笑回「我不好」，提到曾和周興哲出席同場活動「擦肩而過」，周興哲也記得第一次見面是澳門頒獎典禮。
金裕貞向工作人員抱怨，應早點告訴她周興哲會來，這樣會穿得更漂亮；周興哲送上簽名專輯及兩盒台灣名產，金裕貞發出小粉絲尖叫聲，希望周興哲能唱更多、更棒的歌曲，如果周興哲要在韓國舉辦粉絲見面會，她會第一個訂票。
周興哲現場對著金裕貞清唱一小段，兩人也在台上握手、合比愛心合照；周興哲離場後，Lulu笑說等會把周興哲電話給金裕貞，金裕貞小聲回「現在我媽媽在旁邊」，逗笑全場。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。