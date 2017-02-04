金裕貞問呷飽沒 嬌羞同台周興哲

17歲韓星金裕貞今天以台語「大家好」、「呷飽沒」打招呼，獻唱中文歌「你，好不好？」，原唱周興哲驚喜站台，金裕貞瞬間變小粉絲，露出嬌羞表情，說話時還緊張到撞上麥克風。

童星出身的金裕貞，電視、電影作品累積超過50部，近來與演員朴寶劍主演「雲畫的月光」，女扮男裝飾演樂觀開朗的「洪內官」。

金裕貞下午在台北ATT SHOW BOX舉辦首場海外粉絲見面會，開場時粉絲大喊她在「雲畫的月光」角色名字，一身紅的金裕貞開心登台，用台語打招呼，笑喊「就歡喜看到大家，大家作伙來玩」。

特地獻唱喜歡的中文歌「你，好不好？」全場揮舞粉紅螢光棒，金裕貞唱完第一遍後，周興哲驚喜登台合唱，事前不知情的金裕貞看到驚呼一聲，立刻摀嘴，連歌都忘了怎麼唱，不時露出嬌羞笑容。

主持人「Lulu」黃路梓茵問金裕貞「妳好不好？」她笑回「我不好」，提到曾和周興哲出席同場活動「擦肩而過」，周興哲也記得第一次見面是澳門頒獎典禮。

金裕貞向工作人員抱怨，應早點告訴她周興哲會來，這樣會穿得更漂亮；周興哲送上簽名專輯及兩盒台灣名產，金裕貞發出小粉絲尖叫聲，希望周興哲能唱更多、更棒的歌曲，如果周興哲要在韓國舉辦粉絲見面會，她會第一個訂票。

周興哲現場對著金裕貞清唱一小段，兩人也在台上握手、合比愛心合照；周興哲離場後，Lulu笑說等會把周興哲電話給金裕貞，金裕貞小聲回「現在我媽媽在旁邊」，逗笑全場。1060204

(中央社)