2016年兩岸貿易額 年減4.5%
中國大陸最新公布的官方數據顯示，2016年兩岸貿易額為1796億美元，年減4.5%。其中，大陸對台出口年減10.1%，自台灣進口年減2.8%。
新華社今天報導，中國大陸商務部台港澳司最新統計顯示，2016年大陸與台灣貿易額為1796億美元，較2015年下滑4.5%，占大陸對外貿易總額的4.9%。
其中，中國大陸2016年對台灣出口403.7億美元，年減10.1%；自台灣進口1392.3億美元，年減2.8%。台灣是大陸第7大貿易夥伴、第6大進口來源地。
中國大陸2016年共批准3517項台商投資案，年增18.7%；實際使用台資金額19.6億美元，年增27.7%。
若涵蓋透過英屬維京、開曼群島、薩摩亞等自由港的第三地轉投資，中國大陸2016年實際使用台資金額36.2億美元。1060204
(中央社)
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