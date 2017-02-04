陸客團車禍 陸委會：已探視並通報陸方
一輛滿載陸客的遊覽車今天上午在高雄撞上鐵路橋墩下涵洞，造成車上多人受傷。行政院大陸委員會下午表示，已派人前往高雄探望傷者，並循「常態管道」通報陸方。
陸委會表示，陸委會、海峽交流基金會及台灣海峽兩岸觀光旅遊協會已透過兩岸常態聯繫管道，向中國大陸國務院台灣事務辦公室、海峽兩岸關係協會及海峽兩岸旅遊交流協會通報相關情況。
陸委會引述交通部觀光局通報指出，發生事故的旅行團共有26名大陸籍旅客及2名台籍導遊、司機。其中，24名陸客經送醫檢查無礙已出院，另2人仍需留院持續觀察，但目前狀況穩定，皆無生命危險。
陸委會並表示，將與交通部及相關單位持續妥適協處醫療救助及保險理賠等事宜，提供旅客相關協助。1060204
(中央社)
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