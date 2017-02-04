川普祭禁令卡關 索童終抵美與家人團圓

索馬利亞一名4歲女童與母親分離多年，期待即將赴美和家人相見的她，本週卻因美國新總統川普所下的旅遊禁令而卡關，在美國議員介入後，小女童終於來到明尼蘇達州與家人團聚。

小女童穆西卡德．艾布迪（Mushkaad Abdi）的母親達赫（Samira Dahir），昨天和記者談到這段團圓過程時，拭去眼淚，艾布迪則是抓著玩偶和媽媽的手。

32歲的達赫說：「我今天好開心。歷經多年煎熬，我女兒穆西卡德現在終於回家了。我要感謝所有幫助我的人，我太開心了，所以才流淚。」

達赫2013年帶著2個女兒來到美國，她獲准以難民身分進入美國，但在抵達前產下小女兒艾布迪。明尼蘇達路德會社會服務處家庭服務主管華倫（Maureen Warren）說，達赫被告知，須選擇為全家人重新申請難民身分或將艾布迪留下，之後再帶往美國。

達赫因此將艾布迪留給在烏干達的友人照顧，她則努力多年，希望趕緊讓女兒來到明尼蘇達。但情況在數月前變得更加緊急，因為友人無法再繼續照顧艾布迪。達赫將問題告訴她的歸化教師，這名教師因此聯繫了美國國會參議員佛蘭肯（Al Franken）辦公室。

佛蘭肯和另名參議員克羅布查（Amy Klobochar）花了數月，和達赫一同致力加快艾布迪赴美過程。

艾布迪原本預計上月31日抵達美國，但卻因川普所下禁止部分國家難民入境的行政命令而卡關。2位參議員因而介入、施壓國土安全部部長凱利（John Kelly）對艾布迪放行。

佛蘭肯發表聲明指出：「達赫和她2個大女兒從艾布迪還是嬰兒時，就等著與她團聚。，對她們而言，歷經了許多苦痛。我很高興分離如此久的明尼蘇達這一家人，現在終於團圓了。這起事件證明，川普總統的行政命令欠缺思考、執行不當。最重要的是，這對明尼蘇達和這個國家是一大錯誤。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060204

(中央社)