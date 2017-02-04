陸團遊覽車撞涵洞 警：駕駛太慢左轉

陸客團遊覽車自撞台鐵涵洞，造成20多人輕重傷，高雄市警方今天說，肇事的王姓駕駛因一時分心直行煞車不及自撞涵洞，當時已錯過可左轉的興隆路口，要轉也來不及了。

警方說，事故遊覽車車高3.48公尺，涵洞限高2.8公尺，王姓駕駛上午從西子灣到左營途中，行經河西路但當時因與一旁導遊討論行程分心，回神時已煞車不及迎頭撞進涵洞，當時可左轉彎興隆路口與涵洞僅距約15至20公尺，要回轉也來不及了。1060204

(中央社)