相識不過數週 美賓州大學生捐肝救女童

我要評比

美國新澤西州一名16個月大女童因獲賓州大學學生克絲汀．邁爾斯捐肝而有機會活著長大。克絲汀是小女童的保姆，得知她的情況時才認識這家人三星期。

美聯社報導，克絲汀知道此事時，才剛認識住在傑克森市（Jackson）的羅斯科一家人三個星期。重病的小女童若不能進行換肝手術，可能有生命危險。

克絲汀一心想幫助名叫塔利亞（Talia）的小女童。在得知她的O型血型可相容後，22歲的克絲汀開始研究活體器官捐贈。

這家人的醫療團隊告知克絲汀，活肝移植可能不只塔利亞會有後遺症，她自己也可能受影響。

她說：「我以後永遠不能再捐肝了。」即使她是對方的絕佳配對。

雖然如此，在決心與塔利亞進行配對評估後，克絲汀1月上旬在賓州大學附屬醫院捐出她的部分肝臟。

克絲汀說：「與拯救一條生命相比，這只是個小小的犧牲。她（塔利亞）的一些醫生說，她可能活不過2歲。我只是在醫院躺了一星期，並留下一個5吋長的疤痕而已。」（譯者：中央社周慧盈）1060204

(中央社)